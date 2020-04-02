Регионы будут информировать население о ярмарках вакансий

Анастасия Иванова

Тема: Пленарное заседание Совета Федерации 2 апреля 2020 года

Список полномочий регионов по содействию занятости населения дополнят информированием о положении на рынке труда и организацией ярмарок вакансий и учебных мест. Раньше это были полномочия органов госвласти. Соответствующий закон одобрили сенаторы 2 апреля.

Закон предлагает информирование граждан о проведении ярмарок вакансий закрепить отдельным полномочием органов исполнительной власти субъектов РФ, так как эта деятельность проводится для неопределённого круга лиц без подачи ими заявления. В то время как оказание государственной услуги предполагает ответ на обращение конкретного заявителя в индивидуальном порядке.

Как рассчитывают законодатели, предложенные меры «повысят оперативность получения и доступность для населения услуг по информированию о положении на рынке труда и организации ярмарок вакансий и позволят исключить прохождение излишних административных процедур».

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