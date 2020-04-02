Роспотребнадзор призывает к увеличению нерабочих дней

Вадим Карасев

Текущая неделя, объявленная выходной Указом президента РФ, поможет уменьшить распространение коронавирусной инфекции по России. Но этого времени недостаточно, так как инкубационный период составляет 14 дней. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

- цитирует ТАСС слова Анны Поповой.

Приостановка принятых мер противодействию COVID-19 может привести к росту заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа.

, - отметила Анна Попова.

По мнению главы Роспотребнадзора, выходные дни необходимо продлить. Конкретные сроки она не назвала, но отметила, что число дней изоляции граждан должно быть кратно 14.

Анна Попова также резюмировала, что нашей стране удается сдерживать рост распространения COVID-19. На сегодняшний день в России около 20 % заболевших не имеют симпотомы, а 14 % имеют признаки пневмонии, их состояние оценивается как тяжелое или средне тяжелое.

Такой же позиции в отношении увеличения времени самоизоляции граждан страны придерживаются и в правительстве.