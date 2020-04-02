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Россиянам назвали средство от стресса при самоизоляции эффективнее алкоголя

Россиянам назвали средство от стресса при самоизоляции эффективнее алкоголяЗураб Кекелидзе Фото: Globallookpress.com

Главный психиатр Минздрава России, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Зураб Кекелидзе назвал средство от стресса при самоизоляции, которое эффективнее алкоголя. Его слова приводит принадлежащий Григорию Березкину РБК.

По словам психиатра, разговор со специалистом, даже по телефону, эффективнее употребления алкоголя. Алкоголь не снимает, а лишь "придавливает" ненадолго ощущение тревоги и страха, считает Кекелидзе. Также он рассказал, что в первые три-пять дней острой реакции на стресс антидепрессанты могут быть полезны, однако принимать их стоит только под надзором врача.

Кекелидзе подчеркнул, что ситуация с коронавирусом вызывает у населения стресс. По его словам, человек реагирует на эпидемию, как на любую стрессовую ситуацию. Сначала происходит острая реакция на стресс (первые пять дней), затем переходный период (с 5-го по 13-й день) и далее — посттравматическое стрессовое расстройство.

Специалист призвал не воспринимать самоизоляцию как тюремное заключение. По его словам, в этом есть и позитивная сторона — возможность заняться тем, на что раньше не было времени. Доктор также дал совет не смотреть «что-то усугубляющее» по телевизору и заняться физкультурой. Он рассказал, что сам каждое утро упражняется с гантелями.

Если стресс переносится тяжело, психиатр призвал обращаться за психологической помощью к специалистам, например, на круглосуточную горячую линию помощи при чрезвычайных ситуациях в Центре имени Сербского.

Ранее в марте Кекелидзе рассказал, как убедить стариков оставаться дома из-за коронавируса. По его словам, стоит использовать приемы из детства, с помощью которых дети уговаривали родителей выполнить их просьбы и желания. Он призвал использовать все методы убеждения родителей, в том числе «воздействовать на струны души во имя спасения их и себя».

# Россия
По материалам: lenta.ru

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