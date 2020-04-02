Россиянка одержала победу в международном конкурсе фотографии

Вадим Карасев

Фото: Виктория Горельченко / Smithsonian Magazine

Российский фотограф Виктория Горельченко стала победителем международного конкурса фотографии, который ежегодно организует журнал Смитсоновского института Smithsonian. Россиянка одержала победу в категории «Мобильная фотография». Об этом говорится на сайте издания.

Попавший в финал снимок Горельченко называется «На закате». На нем запечатлены двое молодых людей, сидящие в полумраке на переднем сидении автомобиля. Фотография была сделана на стоянке, пока фотограф ждала мужа.

Горельченко окончила факультет журналистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и Академию классической фотографии. Работала в антикоррупционном центре Transparency International.

Газета The Washington Post называла организатора конкурса, журнал Smithsonian, одним из самых популярных изданий США. Конкурс традиционно отбирает победителей в шести номинациях: «Живая природа», «Люди», «Путешествия», «Американский опыт», «Измененные изображения», а также «Мобильное фото». В этом году на конкурс поступило более 36 тысяч заявок из 145 стран. В финал попали 60 работ, из которых после открытого онлайн-голосования выбрали победителей.