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Российская таможня обложила налогом помощь в борьбе с коронавирусом

Российская таможня обложила налогом помощь в борьбе с коронавирусомФото: Артур Лебедев / РИА Новости

Собранный в Китае для Свердловской области гуманитарный груз для борьбы с коронавирусом столкнулся с трудностями на российской таможне. Ведомство обложило поставку налогом и сбором, которые в совокупности составляют 30 процентов от стоимости груза или более 300 тысяч долларов, сообщает Znak.

Оплатил поставку владелец «Русской медной компании» Игорь Алтушкин. Источник в РМК утверждает, что на выделенные средства на данный момент купили десять миллионов медицинских масок, десять тысяч защитных лицевых щитов и четыре тысячи защитных комплектов из медицинских очков, перчаток и халатов.

Общая масса груза достигла 19 тонн, но закупки продолжаются. Товары из разных регионов Китая свозят в один аэропорт в Гуанчжоу. Один из транспортных перевозчиков выделил свой Ил-72.

Благотворители отмечают, что рейс обойдется им в 370 тысяч долларов, и они рассчитывали ввести груз в Россию бесплатно. Но таможня потребовала заплатить 20 процентов НДС и таможенную пошлину в районе 10 процентов.

Предполагалось, что самолет прилетит 9 апреля, после чего все маски, щиты и комплекты бесплатно передадут правительству региона, больницам и некоммерческим организациям. Собеседник издания отметил, что в чрезвычайной ситуации на такие товары, как правило, вводится нулевой налог. В крайнем случае РМК даже согласна выполнить требования таможни, но для этого надо согласовать все условия, что может затянуться на неделю и более.

По его словам, везти груз через другие регионы не имеет смысла, так как потребуется новое согласование. Между тем на таможне отвечают, что действуют согласно инструкции и без нее ничего сделать не могут.

К ситуации подключился губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он написал гарантийное письмо в таможню, чтобы добиться пропуска груза в период с 8 по 12 апреля. В ведомстве пока на это обращение не отреагировали.

Ранее сообщалось, что преступники начали звонить одиноким пожилым людям, представляться волонтерами и обманывать их при доставке товаров. Другим вариантом стало предложение купить вакцину или лекарство от коронавируса ,которой в действительности не существует.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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