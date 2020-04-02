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Российский самолёт доставил из Китая в Эстонию маски, халаты и перчатки

Российский самолёт доставил из Китая в Эстонию маски, халаты и перчатки

В четверг, 2 апреля, в таллинский аэропорт прибыл самолёт из Китая со средствами индивидуальной защиты на сумму $ 11,4 млн, сообщил портал Delfi.ee.

Самолёт доставил 5,5 млн одноразовых хирургических масок, 2 млн респираторных масок FFP2, 100 тыс. респираторных масок FFP3, 100 тысяч защитных очков, 25 миллионов пар перчаток, 1,1 млн защитных халатов, 500 тысяч одноразовых медицинских шапок.

Между тем премьер-министр Эстонии Юри Ратас выступил с заявлением. «На сегодняшний момент известно, что в Эстонии от коронавируса погибли 11 человек. За эту ночь умерли 6 человек. Госпитализированы 85 человек, 16 подключены к аппарату искусственного дыхания. 25 выздоровели. Призываю избегать контактов и оставаться дома», — сказал глава Кабмина.

Премьер предупредил о возможности введения более жёстких ограничений из-за роста числа количества умерших. Всего в Эстонии подтверждено 858 случаев коронавируса.

«Сегодня в Таллине приземлился российский транспортный самолет Ил-76, который встречал министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. В условиях тотального карантина российская авиакомпания согласилась доставить нам из Китая медицинские маски и средства защиты. И вы знаете, обошлось без речей об агрессии и оккупации Крыма», — отмечает главный редактор таллинского издания «Столица» Александр Чаплыгин.

«Российский самолёт сегодня привёз китайские медицинские маски в Эстонию. Ждем-с Рейнсалу и Михкельсона с протестами. Хотя Рейнсалу лично встречал самолет», — иронизирует эстонский журналист Родион Денисов.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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