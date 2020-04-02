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Самолет из России с медоборудованием для США прибыл в Нью-Йорк

Самолет из России с медоборудованием для США прибыл в Нью-ЙоркФото: Министерство обороны РФ / РИА НовостиПродолжение: Раскрыто содержимое российской гуманитарной помощи для США

Самолет из России с медицинским оборудованием для США прибыл в аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Об этом сообщили ТАСС в российском постпредстве.

Гуманитарную помощь российская сторона привезла на военно-транспортном самолете АН-124-100 «Руслан» Министерства обороны РФ. Договоренность об отправке оборудования в США была достигнута в ходе состоявшегося в понедельник телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

Ранее в американском посольстве в Москве заявили агентству «Интерфакс», что США «незамедлительно» начнут использовать доставленное медицинское оборудование.

США находятся на первом месте по распространению коронавируса. По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, число заразившихся в США превысило 206 тысяч. Всего зарегистрировано 4 633 летальных исхода.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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