Самые скандальные участники «Давай поженимся!» рассказали о жизни после передачи

Вадим Карасев

Кадр: Давай поженимся! / YouTube

Гостями первоапрельского выпуска «Давай поженимся!» стали самые скандальные участники прошлых выпусков передачи. Они рассказали, как съемки повлияли на их жизнь после шоу. Запись эфира опубликована на YouTube-канале программы.

В студию пришли Елена Астафьева, которую назвали первой красавицей «Давай поженимся!» и невеста, получившая титул «девушка на миллион». Она сообщила, что «ее сердечко до сих пор не занято».

Среди скандальных героев из прошлого, которых позвали на первоапрельский выпуск, также оказались девушки с именами Бугатти и Картье. Еще в октябре 2019 года они были лучшими подругами, однако к моменту съемок успели поругаться: одна обвиняет другую в попытке отравления, а та в ответ упрекает бывшую подругу в разглашении ее переписок.

Невеста по имени Алекса, чьи губы в январе 2020 года испугали жениха, рассказала, что приходила на передачу за популярностью и в итоге получила то, что хотела: про нее написали некоторые издания в родной области. Гузеева, вспомнив о том, как жених обидел Алексу на прошлой программе, предложила сделать ее невестой в следующем выпуске.

Кроме того, на шоу пригласили Марью Ивановну, которая прославилась своим экстравагантным пением, и Юрия Матвеевича, который поднимал в студии ненастоящую штангу. Оба они признались, что их теперь постоянно узнают на улице и что им регулярно припоминают участие в передаче.

В конце марта пришедшая на передачу невеста осыпала ведущих «Давай поженимся!» проклятиями и оскорблениями. Женщина, которая позиционирует себя как духовный учитель, пообещала им, что они «будут заблокированы», а также заявила, что программа закроется до конца 2020 года.