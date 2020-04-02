Саудовская Аравия не может найти покупателей для своей нефти

Вадим Карасев

Саудовская Аравия в рамках ценовой войны с Россией нарастила производство сырья с 1 апреля, но из-за падения спроса на мировом рынке не может найти покупателей сырья, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

Действие соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти закончилось 1 апреля. Эр-Рияд нарастил производственные мощности более чем до 12 млн баррелей в сутки, что на 2 млн баррелей больше, чем ежесуточная добыча несколько месяцев назад.

"Есть отгрузки [из портов Саудовской Аравии в Персидском заливе], на которые нет пункта назначения, потому что у нас нет покупателей", - рассказал один из саудовских чиновников. При этом расходы королевства выросли: пришлось нанять больше танкеров, на которые и выгружается нефть.

Накануне аналитики Goldman Sachs признали победу США в нефтяной войне России и Саудовской Аравии.