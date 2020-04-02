#СидимДома: вспоминаем, как Ульяна Сергеенко, Ирина Шейк, Рианна и другие сделали пижамы модными
Сегодня, 18:42 Вадим Карасев
Карантин и режим самоизоляции многих заперли в квартирах. И развлечения, и работа — все теперь происходит дома, а смысла наряжаться особо нет. Впрочем, и проводить время в пижаме весь день эксперты не рекомендуют, чтобы не терять рабочий настрой. Однако не стоит забывать, что пижама — уже давно не только комплект для сна.
Несколько сезонов назад они были на пике моды, а знаменитости носили их не только дома, но и на улице, и даже приходили в них на светские мероприятия. С тех пор эта вещь весьма вольготно обосновалась в гардеробах модниц — временная изоляция отличный повод вспомнить этот тренд. Ну а для вдохновения мы собрали несколько звездных образов в пижамах: от уличной хроники до кинофильмов.
Рози Хантингтон-Уайтли на презентации в 2019 году
Ирина Шейк на презентации модного магазина в Нью-Йорке в 2017 году
Кейт Бекинсейл в аэропорту Нью-Йорка в 2017 году
Хайди Клум в аэропорту Лос-Анджелеса в 2015 году
Ульяна Сергеенко на показе Stella McCartney в 2012 году
Карди Би на вечеринке Fanatics Super Bowl в 2019 году
Елена Перминова в модной фотосессии в 2014 году
Джиджи Хадид в Нью-Йорке в 2017 году
Крисси Тейген в Нью-Йорке в 2018 году
Рианна на кинопремьере в Токио в 2012 году
Рианна в Нью-Йорке в 2015 году
Кара Делевинь в Нью-Йорке в 2016 году
Гвендолин Кристи в Нью-Йорке в 2018 году
Меган Маркл в четвертом сезоне сериала "Форс-мажоры"
Каролина Куркова на вечеринке в Майами в 2016 году
Оливия Манн в Нью-Йорке в 2018 году
Дженнифер Лопес у себя дома на Рождество, 2018 год
Элизабет Олсен на модной презентации в 2016 году
Кирстен Данст на модной презентации в 2017 году
Дарья Строкоус на показе Dior в 2018 году
Каролин Даур в Париже в 2018 году
Джессика Альба на кинопремьере в Лос-Анджелесе в 2009 году
Софи Лорен в фильме "Графиня из Гонконга", 1966 год
Кирк Дуглас на балконе отеля в Каннах в 1953 году
Клодетт Колбер в фильме "Приключения в Палм-Бич", 1942 год
Кортни, Хлои и Ким Кардашьян, Кайли и Кендалл Дженнер на домашней вечеринке в 2015 году
Селена Гомес на съемках клипа в 2019 году
Одри Хепберн в фильме "Шарада", 1963 год
Шер на записи передачи NBC в 2013 году
Род Стюарт в отеле Royal Garden Hotel в Лондоне в 1974 году