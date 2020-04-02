#СидимДома: вспоминаем, как Ульяна Сергеенко, Ирина Шейк, Рианна и другие сделали пижамы модными

Вадим Карасев

Карантин и режим самоизоляции многих заперли в квартирах. И развлечения, и работа — все теперь происходит дома, а смысла наряжаться особо нет. Впрочем, и проводить время в пижаме весь день эксперты не рекомендуют, чтобы не терять рабочий настрой. Однако не стоит забывать, что пижама — уже давно не только комплект для сна.

Несколько сезонов назад они были на пике моды, а знаменитости носили их не только дома, но и на улице, и даже приходили в них на светские мероприятия. С тех пор эта вещь весьма вольготно обосновалась в гардеробах модниц — временная изоляция отличный повод вспомнить этот тренд. Ну а для вдохновения мы собрали несколько звездных образов в пижамах: от уличной хроники до кинофильмов.





Рози Хантингтон-Уайтли на презентации в 2019 годуИрина Шейк на презентации модного магазина в Нью-Йорке в 2017 годуКейт Бекинсейл в аэропорту Нью-Йорка в 2017 годуХайди Клум в аэропорту Лос-Анджелеса в 2015 годуУльяна Сергеенко на показе Stella McCartney в 2012 годуКарди Би на вечеринке Fanatics Super Bowl в 2019 годуЕлена Перминова в модной фотосессии в 2014 годуДжиджи Хадид в Нью-Йорке в 2017 году





Крисси Тейген в Нью-Йорке в 2018 годуРианна на кинопремьере в Токио в 2012 годуРианна в Нью-Йорке в 2015 годуКара Делевинь в Нью-Йорке в 2016 годуГвендолин Кристи в Нью-Йорке в 2018 годуМеган Маркл в четвертом сезоне сериала "Форс-мажоры"Каролина Куркова на вечеринке в Майами в 2016 годуОливия Манн в Нью-Йорке в 2018 годуДженнифер Лопес у себя дома на Рождество, 2018 годЭлизабет Олсен на модной презентации в 2016 годуКирстен Данст на модной презентации в 2017 годуДарья Строкоус на показе Dior в 2018 годуКаролин Даур в Париже в 2018 годуДжессика Альба на кинопремьере в Лос-Анджелесе в 2009 годуСофи Лорен в фильме "Графиня из Гонконга", 1966 годКирк Дуглас на балконе отеля в Каннах в 1953 годуКлодетт Колбер в фильме "Приключения в Палм-Бич", 1942 годКортни, Хлои и Ким Кардашьян, Кайли и Кендалл Дженнер на домашней вечеринке в 2015 годуСелена Гомес на съемках клипа в 2019 годуОдри Хепберн в фильме "Шарада", 1963 годШер на записи передачи NBC в 2013 годуРод Стюарт в отеле Royal Garden Hotel в Лондоне в 1974 году