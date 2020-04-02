Солист группы «Фактор-2» Владимир Панченко: «Илья бросил ребенка, родителей и сбежал от немецких кредиторов»

Анастасия Иванова

Недавно бывший солист популярного коллектива «Фактор-2» Илья Подстрелов рассказал о серьезном конфликте с коллегой Владимиром Панченко. Тот, по его словам, отказался погашать часть кредита, который они совместно брали на открытие бизнеса.

Панченко в свою очередь утверждает, что ситуация вовсе не такая, какой ее хочет представить Илья. При этом не отрицает: конфликт действительно произошел из-за денег. Только вот платить, по словам Владимира, отказывается Подстрелов.

«Наивно думать, что Илья покинул группу и уехал из Германии из-за якобы недоплаченной ему суммы в тысячу евро. На самом деле разлад произошел по банальной причине: наш совместный бизнес потерпел крах. И мы с Ильей задолжали крупную сумму кредиторам в Германии, а также его отцу — в пропорции 80% на 20%. Ну что ж, бизнес прогорает, так бывает. Но каждый из нас отреагировал на форс-мажор по-своему. Илья снялся с учета регистрации в Германии, бросил семью, малолетнего ребенка, родителей и сбежал от немецких кредиторов в Россию. Согласиться на предложение Ильи «кинуть» кредиторов и уехать я не мог», — рассказывает Панченко «СтарХиту».

Владимир договорился с кредиторами о щадящем графике платежей и вместе с братом отдавал долги, в том числе платил за Подстрелова. К сожалению, Илья отказался принимать участие в погашении кредиторской задолженности.

«Вопрос о долге перед своим отцом Илья, я надеюсь, закрыл сам. Возврат займов стал тяжелым испытанием для моей семьи, в которой есть маленькие дети. Сейчас все хорошо, долги погашены. У нас с братом полный порядок, а поступки Ильи пусть остаются на его совести», — делится Панченко.

Сегодня и Владимир, и Илья выступают каждый для своего слушателя. «Для меня важна творческая составляющая. Неважно, живут ли наши поклонники в маленьком российском городе или в большом мегаполисе Германии... Если они хотят слушать песни своей юности, то мы будем радовать их концертами», — говорит Панченко.

По мнению солиста «Фактора-2» их песни принадлежат фанатам, которые знали наизусть весь репертуар группы: пели во дворах под гитару и крутили на кассетах. «Я никогда не возражал против выступлений Ильи где-либо, не собираюсь делать этого и впредь. Он постоянно говорит, что делал больше, чем остальные. Такой уж он человек, я давно привык к этому. Но главный вопрос вот в чем: существовала бы группа «Фактор-2» и появились бы на свет наши хиты, не будь одного из нас в коллективе, не будь таких талантливых продюсеров, как Сергей Жуков? Мой однозначный ответ — нет», — подчеркнул Владимир.

Подстрелов пытался решить вопросы об авторских правах через суд. Однако его заявление не приняли к рассмотрению. Все права на хиты группы подтверждены в Российском авторском обществе.

«Насколько мне известно, бренд «Фактор-2» не принадлежит ни мне, ни Илье. Возможно, какому-то третьему лицу, может, нашему бывшему продюсеру. Не знаю точно... Лично я никаких судебных тяжб с Ильей не веду. Для меня важнее заниматься музыкой. В этом году мы с братом планируем выпустить несколько новых песен, с большим удовольствием сейчас репетируем, выбираем название нашего мини-альбома. Это будет мелодичный добрый альбом о любви и взаимоотношениях. Уверен, он придется по душе нашим поклонникам», — говорит Владимир.

Обид на Илью Панченко не держит, наоборот, рад его достижениям. К тому же у экс-солиста «Фактора-2» теперь счастливая семья. Недавно он во второй раз женился и стал отцом.

Фото: Zerkalo/PhotoXPress.ru