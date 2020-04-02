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Совфед одобрил списание долгов граждан-банкротов по платежам в бюджет

Совфед одобрил списание долгов граждан-банкротов по платежам в бюджет
Совет Федерации на внеочередном заседании в четверг одобрил закон о расширении перечня случаев, когда платежи в госбюджет, не уплаченные в установленный срок, признаются безнадежными к взысканию, включив туда такую возможность при банкротстве граждан.

В настоящее время Бюджетный кодекс содержит закрытый перечень случаев признания безнадежными долгов по платежам в госбюджет, относя к ним, в том числе, банкротство индивидуальных предпринимателей, ликвидацию юрлиц и смерть граждан.

# Россия
По материалам: ria.ru

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