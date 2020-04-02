СП Сбербанка и Mail.ru купят 75,6% в сервисе доставки "Самокат"

Влада Некрасова

Совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group в сфере транспорта и еды подписало обязывающую документацию по покупке 75,6% сервиса экспресс-доставки продуктов и товаров для дома "Самокат", говорится в совместном релизе Сбербанка и Mail.ru.

"Закрытие сделки ожидается в первом полугодии 2020 года после одобрения ФАС России. После этого доля совместного предприятия в сервисе составит 75,6%. Совместное предприятие получит контроль в "Самокате", выкупив доли финансовых инвесторов проекта", - говорится в сообщении.

Основатели и менеджмент сервиса останутся совладельцами компании, сохранив за собой миноритарные пакеты. Создатели "Самоката" - бывшие топ-менеджеры Вячеслав Бочаров и Родион Шишков.

Yota и отвечал за технологическое развитие в "Почте России".

Сумма сделки не раскрывается. В сообщении отмечается, что "Самокат" будет тесно связан с экосистемами Cбербанка и Mail.ru Group. Компания получит возможность использовать технологические и операционные наработки партнеров, а также интегрироваться с другими бизнесами совместной платформы. Сервис уже сотрудничает с Delivery Club, обеспечивая доставку продуктов и нужных бытовых мелочей пользователям.