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США оказалось невыгодно продавать газ в Европу

США оказалось невыгодно продавать газ в ЕвропуФото: страница Cheniere Energy Inc. на Facebook

Американская компания Cheniere Energy, которая является главным экспортером сжиженного природного газа (СПГ) в США, объявила тендер на поставку шести партий сырья в Европу в 2020 году. Это редкий шаг для предприятия, которое само является производителем и поставщиком топлива, пишет Bloomberg.

Объявление тендера может быть сигналом того, что Cheniere задумалась о сокращении производства СПГ из-за теплой зимы 2019-2020 и пандемии коронавируса и теперь пытается оценить переизбыток предложения на рынке. Еще одним объяснением аналитики Bloomberg считают то, что поставки в Европу оказались просто невыгодными для Cheniere Energy.

«Компания может искать [сторонний] СПГ для поставок, потому что это дешевле, чем сжижение собственного газа и его доставка прямиком из США с побережья Мексиканского залива», — пишет агентство.

Ранее сообщалось, что с аналогичной проблемой столкнулся российский «Газпром». Из-за очень мягкой зимы, снижения спроса и рекордной заполненности хранилищ стоимость газа в Европе опустилась до такого уровня, что российскому монополисту невыгодно продавать его. Если не учитывать экспортную пошлину, то топливо на европейских хабах дешевле, чем в западных регионах России.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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