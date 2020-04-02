США планируют передавать аппараты ИВЛ другим странам

Лидия Мартынова

У США скоро будет больше аппаратов ИВЛ, чем необходимо, тогда они будут направлять их в другие страны, заявил в четверг журналистам президент США Дональд Трамп.

"Скоро у нас будет больше аппаратов ИВЛ, чем нам надо. Мы сейчас делаем тысячи... Излишки мы будем распространять по миру. В Италию, Францию, Испанию", - сказал он.

Число подтвержденных случаев коронавируса в США превысило 200 тысяч, скончались 4,3 тысячи пациентов.

ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 820 тысяч случаев заражения, более 40 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.