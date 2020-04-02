Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Стало известно о планах продлить нерабочую неделю

Стало известно о планах продлить нерабочую неделюФото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Газете «Коммерсант» стало известно о планах продлить нерабочую неделю в России. Об этом говорится в материале по итогам встречи президента России Владимира Путина с членами правительства.

По информации журналиста издания Андрея Колесникова, следующая за нынешней неделя также будет объявлена нерабочей.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила о необходимости продлить нерабочую неделю в России. К такому выводу в правительстве пришли после оценки результатов первых трех нерабочих дней.

С 30 марта по 5 апреля в России по указу президента объявлена нерабочая неделя. На это время должны быть закрыты для посетителей организации общественного питания и другие заведения, кроме аптек, продовольственных магазинов, салонов связи и зоомагазинов.

По последним данным, в России зафиксировано 2777 случаев заражения коронавирусом. 27 человек умерли, 190 полностью вылечились. Во всем мире число зараженных превысило 900 тысяч.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Казахстан ждет снижения ВВП на 0,9% в 2020 году
Казахстан ждет снижения ВВП на 0,9% в 2020 году
Бальбек прокомментировал отмену "пешего марша" в Крым
Бальбек прокомментировал отмену "пешего марша" в Крым
Стало известно о планах продлить нерабочую неделю
Стало известно о планах продлить нерабочую неделю
Эмин и «Сплин» устроят онлайн-концерты в Okko
Эмин и «Сплин» устроят онлайн-концерты в Okko
Дженнифер Гарнер запретила Бену Аффлеку знакомить Ану де Армас со своими детьми
Дженнифер Гарнер запретила Бену Аффлеку знакомить Ану де Армас со
Татьяна Тарасова опубликовала архивное фото с мужем
Татьяна Тарасова опубликовала архивное фото с мужем
Красная горка в 2020 году: какого числа справлять и что важно знать
Красная горка в 2020 году: какого числа справлять и что важно знать
Путин подписал закон об ограничении применения к бизнесу статьи об ОПГ
Путин подписал закон об ограничении применения к бизнесу статьи об ОПГ
Наличие блокпостов на въезде в Петербург опровергли
Наличие блокпостов на въезде в Петербург опровергли
Якубович рассказал о переборотом желании уйти из «Поля чудес»
Якубович рассказал о переборотом желании уйти из «Поля чудес»
Разведка США заподозрила Китай в занижении данных по коронавирусу
Разведка США заподозрила Китай в занижении данных по коронавирусу
Волочкова обвинила экс-директора балета Мариинского театра в домогательствах
Волочкова обвинила экс-директора балета Мариинского театра в

Топ на сегодня

В НАТО отреагировали на помощь России в борьбе с коронавирусом
В НАТО отреагировали на помощь России в борьбе с коронавирусом
На переговорах правительства Афганистана с талибами наметился прогресс
На переговорах правительства Афганистана с талибами наметился прогресс
«Удар по Мозговому равносилен удару по всему ополчению» — громкий суд в ЛНР
«Удар по Мозговому равносилен удару по всему ополчению» — громкий суд
Лев Лещенко поблагодарил участников флешмоба "Надежда" за поддержку
Лев Лещенко поблагодарил участников флешмоба "Надежда" за поддержку
Российские богачи потеряли все нажитое за прошлый год
Российские богачи потеряли все нажитое за прошлый год

Еще по теме

Потери бизнеса из-за нерабочей недели оценили в триллион рублей
Расписание общественного транспорта в Подмосковье в нерабочую неделю изменится
Подсчитан ущерб российскому бизнесу из-за коронавируса
Тарасенко объяснил, как будет оплачиваться нерабочая неделя