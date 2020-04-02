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Стало известно, почему Меган Маркл и принц Гарри сложили с себя королевские полномочия именно 31 марта

Стало известно, почему Меган Маркл и принц Гарри сложили с себя королевские полномочия именно 31 марта

Объявление о сложении с себя королевских полномочий 38-летняя Меган Маркл и 35-летний принц Гарри сделали еще в начале января, однако после этого они еще почти три месяца продолжали оставаться старшими членами британской монаршей семьи. Официально так называемый "Мегзит" состоялся 31 марта. Эту дату супруги выбрали не случайно, поскольку именно последний мартовский день знаменует конец финансового года.

Каждый год, примерно в июне, королевский дом публикует свой годовой финансовый отчет — отчет о суверенных грантах за предыдущий год. Подробная информация в ежегодных отчетах включает в себя расходы на проезд, персонал и содержание имущества. Гарри и Меган выразили свое желание работать, чтобы стать финансово независимыми, и, поскольку они больше не будут получать финансирование от суверенного гранта, для них имело смысл "уйти в отставку" именно в этот день,

— рассказала британский репортер Дэниэль Стейси.


Сейчас герцоги Сассекские обосновались в Лос-Анджелесе, и говорят, что их пиаром теперь будет заниматься известное голливудское рекламное агентство Sunshine Sachs. Герцогиня, вполне вероятно, вернется к своей актерской карьере — она уже даже успела озвучить документальный фильм компании Disney. А вот ее супруг пока, кажется, не определился с новым родом деятельности — сейчас его мысли заняты тяжелой ситуацией на родине из-за разгоревшейся пандемии коронавируса.

Его переполняет чувство вины за то, что он не может быть в Великобритании в трудное время,— говорят инсайдеры.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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