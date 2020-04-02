Старт речных круизов в России переносят на лето

Алексей Вольцев

Часть российских компаний известили своих клиентов о том, что начнут выполнение речных круизов не с 24 апреля, когда должна открыться навигация, а с 1 июня, сообщает RATA-News.

Эксперты поясняют, что многие теплоходы имеют статус пансионатов, то есть предлагают не только экскурсионные, но и оздоровительные программы.

Соответственно, они выполняют поручение правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года "О временной приостановке размещения в санаториях, работе курортных объектов массового отдыха и деятельности организаций общественного питания с 28 марта 2020 года до 1 июня 2020 года".

По словам экспертов, планировалось начать навигацию в конце апреля, и флот готовился к этой дате. Но с развитием эпидемиологической ситуации стало понятно, что старт сезона в эти сроки влечет существенные риски.

В компаниях уточняют, что май – не самое востребованное время на рынке речных круизов в России. Туроператоры предлагают поменять дату и маршрут без дополнительных сборов и с сохранением скидок либо полный возврат средств. Некоторые обещают снижение цены при последующей покупке круиза.

Правда, анонсировать точный старт начала речных туров в компаниях также не готовы. Эксперты полагают, что нужно дождаться окончания карантина и двигать сроки, уже исходя из новых данных.