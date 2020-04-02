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Суперлуние 8 апреля 2020 года: какие желания исполнит Луна и что для этого делать

Суперлуние 8 апреля 2020 года: какие желания исполнит Луна и что для этого делать

Суперлуния бывают нечасто. Этот день можно назвать особенным, но он не всегда и не во всем благоприятен для человечества и для каждого из нас в отдельности. Астрологи расскажут, чего можно ожидать от Луны 8 апреля.

8 числа согласно лунному календарю нас ожидает полная Луна в Знаке Весов. Это будет далеко не самый простой день: он входит в число самых опасных в апреле. Ожидается, что в этот день будет происходить много непредвиденных неприятностей, но среди них могут иметь место и позитивные события.


Что такое суперлуние

Суперлунием называется полная Луна, которая максимально приближена к Земле. 8 апреля наш спутник приблизится настолько, что будет казаться значительно больше обычного и станет более ярким.

Максимальное приближение будет означать, что Луна станет более влиятельной. Это отразится на всех сферах жизни, на всех аспектах силы ночного светила. Не будем фокусироваться на негативных сторонах, а попробуем предположить, что поможет нам стать лучше и удачливее.

Финансы и дела 8 апреля


Согласно лунному календарю в этот день Луна может внезапно исполнить наши желания, касающиеся денег или материальных ценностей. Возможен денежный прирост. Также есть вероятность того, что вы сможете наткнуться на приятные скидки в интернет-магазине. Кто-то может предложить выгодную сделку по купле-продаже.

Чтобы денежные мечты сбывались в это суперлуние, важно не оставаться в стороне. Необходимо искать возможности и прислушиваться к здравому смыслу. Вполне вероятно, что многих из нас посетит удача на этом поприще. Для этого нужно лишь набраться терпения и быть внимательнее. Не лишними будут денежные талисманы.

Любовь и отношения в суперлуние 8 апреля

В любви удача будет ожидать тех, кто постарается сменить образ. Весы и полная Луна хорошо сочетаются в этом плане. Стихия Воздуха повлияет позитивно на тех, кто не желает оставаться прежними. Это касается и внутреннего мира: удача ожидает тех, кто начнет двигаться в сторону поисков любви и обретения счастья.

Как говорится, под лежачий камень вода не течет, поэтому 8 апреля важно двигаться, стараться знакомиться с новыми людьми и не бояться менять свой внешний вид. Суперлуние подарит удачу тем, кто стремится к переменам. Также в амурных делах важными станут хорошее настроение и оптимизм, которыми необходимо делиться с окружающими. Это поможет исполнить свои самые заветные желания, включая знакомство с будущим близким человеком.

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По материалам: dailyhoro.ru

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