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Татьяна Тарасова опубликовала архивное фото с мужем

Татьяна Тарасова опубликовала архивное фото с мужем
Заслуженный тренер тяжело пережила уход супруга Владимира Крайнева, с которым прожила в гармоничном браке более 30 лет. Сегодня, в день рождения мужа, Татьяна Тарасова показала трогательное фото, сделанное в день их свадьбы.

Поклонники привыкли к суровому образу Татьяны Тарасовой. Прославленный тренер никогда не стеснялась выразить свою точку зрения: если надо жестко критикует коллег, оставаясь при этом непререкаемым авторитетом для спортсменов.

Трудности в профессии и жизненные невзгоды закалили характер «железной леди» фигурного катания. Но она крайне редко жалуется на судьбу и делится подробностями личного.

Сегодня Татьяна Анатольевна вспомнила о муже. Тренер опубликовала снимок, на котором запечатлена вместе с Владимиром Крайневым. «День рождения Володи. Наше свадебное фото», — поделилась эмоциями звезда.


Снимок растрогал поклонников Тарасовой. «Какие вы были молодые и красивые. А как муж на вас смотрит»; «Очень яркая пара. Видно, как вы его любили. Такие чувства со временем не проходят»; «Татьяна Анатольевна, спасибо вам за достойный пример памяти. Вы необыкновенный человек», — делились мнениями фанаты.

Напомним, что Татьяна Анатольевна и пианист Владимир Крайнев были очень счастливы в браке. Супруги поддерживали друг друга во всем, в том числе и в профессиональном плане.

В 2011 году музыкант скончался от аневризмы легочной артерии. Смерть любимого человека стала потрясением для Тарасовой: тогда только работа помогла ей не опустить руки и не сдаться.

У именитых супругов не было детей. По словам тренера, в молодости она мечтала о наследниках, но сейчас не жалеет, что не стала матерью.

«Что жалеть о том, чего нет? У меня много забот, помогаю людям, которые встретились на пути. Люблю внуков сестры Гали, все время на катке с детьми. Так получилось. Это свои ошибки, некогда было: Олимпийские игры все время», — рассуждала тренер в программе «Судьба человека».

До встречи с Крайневым Татьяна Анатольевна дважды была замужем. Первый брак с актером Алексеем Самойловым продлился всего пару лет. Этого срока оказалось достаточно, чтобы супруги поняли, что не созданы друг для друга. Второй избранник звезды Василий Хоменков покончил с собой, что стало тяжелым ударом для Тарасовой. Тренер до сих пор не любит вспоминать эту трагедию.

Именно встреча с Крайневым помогла Татьяне Анатольевне снова поверить в любовь. Сейчас Тарасова полностью сосредоточилась на работе. По словам наставницы, фигурное катание остается ее единственной радостью в жизни.

Фото: Legion-Media, Instagram, Getty Images

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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