Трамп надеется, что Россия и Эр-Рияд договорятся о цене на нефть

Влада Некрасова

Россия и Саудовская Аравия в ближайшем будущем могут достигнуть соглашения по нефти, уверен президент США Дональд Трамп. Как сообщает ТАСС со ссылкой на американского лидера, он выразил надежду, что вопрос по цене будет решен.

«Я думаю, что Россия и Саудовская Аравия на определенном этапе заключат сделку. Это будет в не столь отдаленном будущем, потому что это очень плохо для России и очень плохо для Саудовской Аравии, это очень плохо, плохо для обеих сторон. Так что, я думаю, они заключат сделку. Вы знаете, свободный рынок — это замечательное явление, порой удивляешься тому, как он может работать», — отметил президент США.

При этом, по словам Трампа, если Москва и Эр-Рияд не смогут достичь договоренности, у него есть собственный вариант действий.

«Но я бы предпочитал этого не делать», — добавил он, подчеркнув, что все же надеется на достижение договоренностей РФ и Саудовской Аравией.

Ранее, как уже сообщало ИА Newstes, Трамп заявил, что Саудовская Аравия и Россия обсуждают возможные переговоры, и США примут в них участие. Американское министерство энергетики, в свою очередь, сообщило о переговорах главы ведомства Дэна Бруйетта и российского главы Минэнерго Александра Новака.

Напомним, что 1 апреля закончила свое действие сделка ОПЕК+ по сокращению добычи, а новости об отказе ее продлить и о планах стран нарастить добычу привели к резкому падению цен на нефть.