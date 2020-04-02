Трамп надеется, что Россия и Эр-Рияд договорятся о цене на нефть
Россия и Саудовская Аравия в ближайшем будущем могут достигнуть соглашения по нефти, уверен президент США Дональд Трамп. Как сообщает ТАСС со ссылкой на американского лидера, он выразил надежду, что вопрос по цене будет решен.
При этом, по словам Трампа, если Москва и Эр-Рияд не смогут достичь договоренности, у него есть собственный вариант действий.
Ранее, как уже сообщало ИА Newstes, Трамп заявил, что Саудовская Аравия и Россия обсуждают возможные переговоры, и США примут в них участие. Американское министерство энергетики, в свою очередь, сообщило о переговорах главы ведомства Дэна Бруйетта и российского главы Минэнерго Александра Новака.
Напомним, что 1 апреля закончила свое действие сделка ОПЕК+ по сокращению добычи, а новости об отказе ее продлить и о планах стран нарастить добычу привели к резкому падению цен на нефть.