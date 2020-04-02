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У врача онкоцентра имени Блохина нашли коронавирус

У врача онкоцентра имени Блохина нашли коронавирус

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


У одного из врачей отделения лекарственных методов лечения (химиотерапевтического) №3 Национального медицинского исследовательского центра имени Блохина подтвердился положительный диагноз на коронавирус, заявили в четверг в пресс-службе онкоцентра. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе заявили, что врач с 25 марта находится на больничном, он в удовлетворительном состоянии. Госпитализация пациентов в это отделение приостановлена.

Сотрудники отправлены на карантин, каждому будет проведён тест на COVID-19.

Новость дополняется.

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По материалам: pnp.ru

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