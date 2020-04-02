У врача онкоцентра имени Блохина нашли коронавирус
Сегодня, 11:56 Анастасия Иванова
Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать
У одного из врачей отделения лекарственных методов лечения (химиотерапевтического) №3 Национального медицинского исследовательского центра имени Блохина подтвердился положительный диагноз на коронавирус, заявили в четверг в пресс-службе онкоцентра. Об этом сообщает ТАСС.
В пресс-службе заявили, что врач с 25 марта находится на больничном, он в удовлетворительном состоянии. Госпитализация пациентов в это отделение приостановлена.
Сотрудники отправлены на карантин, каждому будет проведён тест на COVID-19.
Новость дополняется.
По материалам: pnp.ru