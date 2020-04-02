В Англии планируют разрешить дополнительные замены после возобновления футбольного сезона

Лидия Мартынова

Тренеры всех профессиональных футбольных дивизионов Англии (АПЛ, Чемпионшип, Лига 1 Лига 2) выступают за увеличение количества замен после того, как сезон возобновится после паузы, вызванной эпидемией коронавируса.По данным источника, английские чиновники рассмотрят данное предложение. Тренеры считают, что дополнительные замены помогут избежать травм в условиях очень плотного графика.Ожидается, что футбольные турниры в Англии могут возобновить в июне.