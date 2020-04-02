Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В Азербайджане не исключили введения ЧП из-за коронавируса

В Азербайджане не исключили введения ЧП из-за коронавируса

В Азербайджане не исключили введения ЧП из-за коронавируса
Кабмин Азербайджана не исключил вероятность введения в стране чрезвычайного положения, если число зараженных коронавирусом будет расти.

Общее число инфицированных COVID-19 в Азербайджане достигло 400, за сутки выявили еще 41 случай.

"Уже наблюдается увеличение случаев заражения коронавирусом. Скорость инфицирования в несколько раз больше числа выздоровевших. Всего выздоровели 26 человек. Увеличение этой разницы - плохая тенденция. О выходе ситуации из под контроля не говорится. Если данная тенденция будет продолжаться, ситуация усугубится, не исключается объявление чрезвычайного положения. У правительства есть все планы. Желательно, чтобы в этом нужды не было", - сказал глава пресс-службы кабмина Азербайджана Ибрагим Мамедов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 820 тысяч случаев заражения, более 40 тысяч человек скончались.


стопкоронавирус.рф.
# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

Малышева сдала тест на коронавирус после поездки в больницу в Коммунарке
Малышева сдала тест на коронавирус после поездки в больницу в
Дочь Анастасии Заворотнюк: «Хочется защитить сестренку от всего, уберечь»
Дочь Анастасии Заворотнюк: «Хочется защитить сестренку от всего,
В Азербайджане не исключили введения ЧП из-за коронавируса
В Азербайджане не исключили введения ЧП из-за коронавируса
Главы регионов поддержали россиян на фоне коронавируса
Главы регионов поддержали россиян на фоне коронавируса
Большое количество серебряных римских монет найдено в Польше
Большое количество серебряных римских монет найдено в Польше
Власти США запросили у военных 100 тысяч мешков для трупов
Власти США запросили у военных 100 тысяч мешков для трупов
Минкультуры готово перенести сроки производства российских фильмов
Минкультуры готово перенести сроки производства российских фильмов
Экспорт нефти из России в Белоруссию в I квартале упал на 77%
Экспорт нефти из России в Белоруссию в I квартале упал на 77%
#гадаемдома: три простых гадания на будущее, на деньги и на любовь
#гадаемдома: три простых гадания на будущее, на деньги и на любовь
Курс доллара и евро начал снижаться на фоне повышения цен на нефть
Курс доллара и евро начал снижаться на фоне повышения цен на нефть
США оказалось невыгодно продавать газ в Европу
США оказалось невыгодно продавать газ в Европу
Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии
Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии

Топ на сегодня

В НАТО отреагировали на помощь России в борьбе с коронавирусом
В НАТО отреагировали на помощь России в борьбе с коронавирусом
«Удар по Мозговому равносилен удару по всему ополчению» — громкий суд в ЛНР
«Удар по Мозговому равносилен удару по всему ополчению» — громкий суд
На переговорах правительства Афганистана с талибами наметился прогресс
На переговорах правительства Афганистана с талибами наметился прогресс
В Китае ответили на вопросы о бессимптомных носителях коронавируса
В Китае ответили на вопросы о бессимптомных носителях коронавируса
Иран отреагировал на слова Трампа о подготовке новых ударов по объектам США
Иран отреагировал на слова Трампа о подготовке новых ударов по

Еще по теме

Число зараженных коронавирусом в Киргизии выросло до 111
Путин ежедневно обсуждает с Голиковой ситуацию с коронавирусом
Число заражённых коронавирусом в США превысило 100 тысяч человек
В Испании выявили 9 тысяч новых случаев коронавируса за сутки