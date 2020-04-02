В Азербайджане не исключили введения ЧП из-за коронавируса

Лидия Мартынова

Кабмин Азербайджана не исключил вероятность введения в стране чрезвычайного положения, если число зараженных коронавирусом будет расти.

Общее число инфицированных COVID-19 в Азербайджане достигло 400, за сутки выявили еще 41 случай.

"Уже наблюдается увеличение случаев заражения коронавирусом. Скорость инфицирования в несколько раз больше числа выздоровевших. Всего выздоровели 26 человек. Увеличение этой разницы - плохая тенденция. О выходе ситуации из под контроля не говорится. Если данная тенденция будет продолжаться, ситуация усугубится, не исключается объявление чрезвычайного положения. У правительства есть все планы. Желательно, чтобы в этом нужды не было", - сказал глава пресс-службы кабмина Азербайджана Ибрагим Мамедов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 820 тысяч случаев заражения, более 40 тысяч человек скончались.

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