В ФМБА рассказали, когда завершится вспышка коронавируса в России

Анастасия Иванова

Вспышка новой коронавирусной инфекции в России должна завершиться к лету, но пик распространения вируса еще не пройден. Об этом в эфире программы "Док-ток" на Первом канале заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства Владимир Никифоров."То, что, в конце концов, кончится к лету, это точно", — сказал он.

При этом пик заболеваемости можно ждать в середине следующей недели, 8–10 апреля, считает специалист. Он отметил, что у подобных респираторных инфекций обычно происходит такой подъем, а потом спад, который длится где-то 10-12 недель.