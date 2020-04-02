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В ФМБА рассказали, когда завершится вспышка коронавируса в России

В ФМБА рассказали, когда завершится вспышка коронавируса в России
Вспышка новой коронавирусной инфекции в России должна завершиться к лету, но пик распространения вируса еще не пройден. Об этом в эфире программы "Док-ток" на Первом канале заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства Владимир Никифоров."То, что, в конце концов, кончится к лету, это точно", — сказал он.

При этом пик заболеваемости можно ждать в середине следующей недели, 8–10 апреля, считает специалист. Он отметил, что у подобных респираторных инфекций обычно происходит такой подъем, а потом спад, который длится где-то 10-12 недель.

# Россия
По материалам: ria.ru

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