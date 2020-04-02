В Китае ответили на вопросы о бессимптомных носителях коронавируса

Лидия Мартынова

Китайское издание Хуаньцю шибао со ссылкой на Комитет по делам здравоохранения города Ухань рассказало, как быть с бессимптомными носителями коронавируса и какие меры предосторожности нужно предпринять.

Бессимптомными носителями коронавируса является те люди, у кого нет, например, повышенной температуры, кашля или боли в горле, однако, в их дыхательных путях все равно присутствуют возбудители или типоспецифические антитела IgM к COVID-19.

Бессимптомные носители также могут быть источниками инфекции, кроме того, есть риск передачи вируса другому человеку. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что коронавирус передается в основном людьми с проявившимися симптомами болезни.