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В Китае ответили на вопросы о бессимптомных носителях коронавируса

В Китае ответили на вопросы о бессимптомных носителях коронавируса
Китайское издание Хуаньцю шибао со ссылкой на Комитет по делам здравоохранения города Ухань рассказало, как быть с бессимптомными носителями коронавируса и какие меры предосторожности нужно предпринять.

Бессимптомными носителями коронавируса является те люди, у кого нет, например, повышенной температуры, кашля или боли в горле, однако, в их дыхательных путях все равно присутствуют возбудители или типоспецифические антитела IgM к COVID-19.

Бессимптомные носители также могут быть источниками инфекции, кроме того, есть риск передачи вируса другому человеку. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что коронавирус передается в основном людьми с проявившимися симптомами болезни.

# Россия
По материалам: ria.ru

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