В «Квартале-95» пообещали принять Зеленского обратно на работу

Лидия Мартынова

Президент Украины Владимир Зеленский может вернуться на прежнее место работы — в студию «Квартал-95», после того как истечет срок его полномочий.

Об этом изданию «Украинская правда» заявил один из художественных руководителей этого творческого коллектива Евгений Кошевой. При этом он отметил, что Зеленского на работу примут с большой охотой, так как коллектив очень потерял из-за того, что их «коллега и друг Вова» ушел в политику.

Руководитель «Квартала» пожаловался на ситуацию, когда 15 лет находился под руководством Зеленского, а потом в один момент все свалилось ему на голову.

«Он придет на должность, которую занимал до президентства — художественный руководитель. Я с удовольствием отдам ему эту должность. То, что Владимир Александрович стал президентом, коллектив от этого много потерял. Потому что Вова выполнял несколько обязанностей: он был и худрук, и менеджер. Эти должности, которые он занимал в одном лице, это удавалось только ему. А теперь оно разошлось по другим людям. И теперь мы не можем понять, как он это делал «, — сказал Кошевой.

Отметим, что эта открытая вакансия может являться для Зеленского актуальной, поскольку во время своей предвыборной кампании он обещал, что будет президентом только один срок. Пока же сценический опыт помогает главе государства выпускать видеоролики с проникновенными обращениями к гражданам страны.

Как сообщало ИА Newstes, в последнем из таких обращений Владимир Зеленский сравнил пандемию коронавируса на Украине с аварией на Чернобыльской АЭС.