В МИД осудили невыдачу виз США сотрудникам загранучреждений
Международный комитет Совфеда на заседании поддержал закон о возможности выдачи служебных паспортов работникам, которые управляют федеральной недвижимостью РФ за рубежом.
"В настоящее время ряд стран, прежде всего, США, Канада, Великобритания, продолжают усложнять процедуру получения виз для указанной категории граждан по обычному загранпаспорту. Складывающая ситуация, носящая системный характер, приводит к нарушению сроков исполнения госконтрактов, а в отдельных случаях ставит под угрозу нормальное функционирование российских загранучреждений. Изменения в статью 12 федерального закона позволят обеспечить упомянутую категорию служебными паспортами и запрашивать для них служебные визы по линии МИД РФ на период действия госконтракта", - сказал Волынкин на заседании международного комитета Совета Федерации.
Австралия и Новая Зеландия и другие".