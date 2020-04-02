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В МИД осудили невыдачу виз США сотрудникам загранучреждений

В МИД осудили невыдачу виз США сотрудникам загранучреждений
США и ряд следующих в фарватере их политики западных стран продолжают усложнять процедуры получения виз для россиян, которые занимаются обеспечением функционирования российских загранучреждений и федеральной недвижимости за рубежом, что приводит к срывам госконтрактов и ставит под угрозу нормальную работу российских представительств, заявил в среду директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин.

Международный комитет Совфеда на заседании поддержал закон о возможности выдачи служебных паспортов работникам, которые управляют федеральной недвижимостью РФ за рубежом.

"В настоящее время ряд стран, прежде всего, США, Канада, Великобритания, продолжают усложнять процедуру получения виз для указанной категории граждан по обычному загранпаспорту. Складывающая ситуация, носящая системный характер, приводит к нарушению сроков исполнения госконтрактов, а в отдельных случаях ставит под угрозу нормальное функционирование российских загранучреждений. Изменения в статью 12 федерального закона позволят обеспечить упомянутую категорию служебными паспортами и запрашивать для них служебные визы по линии МИД РФ на период действия госконтракта", - сказал Волынкин на заседании международного комитета Совета Федерации.


Австралия и Новая Зеландия и другие".
# Политика
По материалам: ria.ru

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