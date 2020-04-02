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В Минобороны ответили на «русофобские фейки» в итальянских СМИ

В Минобороны ответили на «русофобские фейки» в итальянских СМИ

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ответил на «русофобские фейки времен холодной войны», распространяемые в итальянских СМИ. Слова генерал-майора приводятся на официальной странице ведомства в Facebook 2 апреля.

Конашенков отметил, что уже вторую неделю издание La Stampa дискредитирует миссию России в Италии, которая оказалась в сложном положении из-за распространения коронавирусной инфекции.

«Прикрываясь идеалами свободы слова и плюрализма мнений, La Stampa в своих материалах манипулирует самыми низкопробными русофобскими фейками времен холодной войны, ссылаясь на некие "мнения" анонимных "высокопоставленных" источников», — подчеркнул представитель Минобороны.

Генерал-майор рассказал, что прибывшие в Италию российские эпидемиологи «круглыми днями уничтожают Covid-19 в 65 домах престарелых в Бергамо», а российские военные врачи вместе с итальянскими военнослужащими разворачивают отделения интенсивной терапии для спасения пораженных вирусом итальянских граждан.

28 марта автор статьи о «бесполезной» российской помощи Якопо Якобони объяснился. Он опубликовал свой ответ на письмо посла России в Италии Сергея Разова в газете La Stampa.

Ранее издание опубликовало статью, где со ссылкой на неназванные источники сообщается, что 80 процентов предоставленной Москвой помощи якобы бесполезно при борьбе с пандемией коронавируса. В тексте отмечалось, что российская сторона использует этот предлог с целью добиться политических дивидендов.

В конце марта Россия отправила несколько военно-транспортных самолетов Ил-76 Воздушно-космических сил (ВКС) в Италию. Они доставили туда около 100 российских специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад.

По последним данным, в Италии более 110 тысяч зараженных коронавирусом. Число погибших уже превысило 13 тысяч человек, это самый большой показатель во всем мире.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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