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В Москве нарушители режима самоизоляции заплатят штраф

В Москве нарушители режима самоизоляции заплатят штраф

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал документ, согласно которому нарушающие режим самоизоляцию москвичи будут подвергнуты штрафу. 


Если гражданин нарушил режим самоизоляции впервые и появился на улице без уважительной причины - то сумма штрафа может достигать четыре тысячи рублей. Повторное нарушение карается суммой до пяти тысяч рублей. 

Более суровое наказание ждёт должностных лиц, им грозит штраф до 50 тысяч рублей, юридическим - от 200 до 500 тысяч рублей, - пишет РИА. 

Также особо стоит отметить, что штраф грозит и водителям - их авто будет эвакуировано на штрафстоянку. 

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По материалам: u-f.ru

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