В Москве нарушители режима самоизоляции заплатят штраф

Вадим Карасев

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал документ, согласно которому нарушающие режим самоизоляцию москвичи будут подвергнуты штрафу.





Если гражданин нарушил режим самоизоляции впервые и появился на улице без уважительной причины - то сумма штрафа может достигать четыре тысячи рублей. Повторное нарушение карается суммой до пяти тысяч рублей.

Более суровое наказание ждёт должностных лиц, им грозит штраф до 50 тысяч рублей, юридическим - от 200 до 500 тысяч рублей, - пишет РИА.

Также особо стоит отметить, что штраф грозит и водителям - их авто будет эвакуировано на штрафстоянку.