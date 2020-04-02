В Москве умерли еще три пациента с коронавирусом

Анастасия Иванова

В Москве растет число жертв коронавируса — по последним данным оперативного штаба столицы, скончались еще три человека. Как сообщает РИА «Новости», у всех было ранее подтверждено наличие инфекционного заболевания.

Отмечается, что у пациентов, в возрасте от 63 до 72 лет, развилась двусторонняя пневмония. При этом у всех трех были сопутствующие заболевания, в том числе сердечно-сосудистые. Одна из пациенток недавно вернулась из-за границы.

Ранее ИА Newstes сообщало, что среди новых заразившихся коронавирсной инфекцией в Москве — 29 детей. Почти половина новых заболевших коронавирусной инфекцией имеет возраст моложе 45 лет.

За последние сутки в России зарегистрировано 440 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 35 регионах. Общее число выявленных заболевших — 2777.