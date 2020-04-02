В Петербурге составлено больше всего протоколов за пренебрежение самоизоляцией

Алексей Вольцев

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

За нарушение режима обязательной самоизоляции в России привлечено к административной ответственности около тысячи человек, из них 170 — в Санкт-Петербурге, больше всего в стране. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Смольного.

Самоизоляция сейчас обязательна для тех, кто вернулся из-за границы или общался с больными коронавирусом: таких в Петербурге — 9714 человек. Согласно постановлению главного санитарного врача, они должны 14 дней находиться дома. Но многим не сидится. Это показали регулярные проверки, которые проводят полицейские вместе с сотрудниками Роспотребнадзора.

В отношении нарушителей режима составляют протокол по статье 19.4 КоАП, карающей за неповиновение законным распоряжениям должностного лица или надзорного органа. Размер штрафа до сих пор составлял до тысячи рублей, но после недавнего принятия Госдумой поправок в КоАП сумма вырастет многократно.

Впрочем, штраф это ещё не всё. Петербуржцев, которые пренебрегли обязательной самоизоляцией, отвозят в обсервационный центр, в который превратили пансионат «Заря» в Репино. Там им приходится заново отсидеть все две недели, причём, под замком — нельзя даже выходить из своей комнаты, чтобы не было никаких контактов с другими людьми, а за побег грозит уголовное наказание.