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В Подмосковье обнаружено гнездовье черного аиста

В Подмосковье обнаружено гнездовье черного аиста

В ходе обследования территории проектируемого заказника «Лотошинские пруды» на северо-западе Московской области биологи обнаружили гнездовье черного аиста — редкого и недостаточно изученного вида птиц. О находке сообщается на сайте Министерства экологии и природопользования Московской области.

Черный аист (Ciconia nigra) распространен на довольно обширной территории Евразии и Африки, но везде очень немногочислен, а скрытный образ жизни этой птицы делает встречи с ней еще более редкими. Вид занесен в Красные книги России и Московской области. В ряде случаев именно обнаружение гнездовий черного аиста становится важным аргументом в пользу получения территорией охранного статуса — например, объявления ее заказником или памятником природы.

В Московской области черный аист считался исчезнувшим, пока в 2017 году орнитологи не обнаружили его гнездо в Можайском районе. Однако в последующие годы встреч с черным аистом не было. «Это редчайшая и очень скрытная птица, — комментирует новость заместитель министра экологии и природопользования Московской области Ирина Стальнова. — Ее относительно часто наблюдают в Калининградской области, на Северном Кавказе и в Приморском крае. В других регионах России черного аиста не видят десятилетиями».

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По материалам: polit.ru

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