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В России предлагают продлить нерабочую неделю: события ночи 2 апреля

В России предлагают продлить нерабочую неделю: события ночи 2 апреля

В России необходимо продлить нерабочую неделю и режим самоизоляции, но с учетом ситуации в конкретных регионах. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она отметила, что меры, введенные для борьбы с распространением коронавируса в России, стоит продлевать только в регионах, где этого требует эпидемиологическая ситуация. Ранее о необходимости продления нерабочих дней говорил и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Закон, дающий правительству России право вводить режимы чрезвычайных ситуаций по всей стране или на отдельных территориях, подписал президент Владимир Путин. Кабмин наделяется правом вводить режим повышенной готовности или ЧС на всей территории России либо на ее части, а также правом устанавливать обязательные для исполнения правила поведения во время действия спецрежимов.

В Москве растет число жертв коронавируса — по последним данным оперативного штаба столицы, скончались еще три человека. Отмечается, что у пациентов, в возрасте от 63 до 72 лет, развилась двусторонняя пневмония. При этом у всех трех были сопутствующие заболевания, в том числе сердечно-сосудистые. Одна из пациенток недавно вернулась из-за границы.

Глава министерства здравоохранения Израиля Яаков Лицман, у которого выявили коронавирус, ушел на карантин, но продолжает работать. Вирус выявлен также у супруги министра.

Разведывательные службы США подозревают, что власти Китая намеренно занижали сведения о количестве больных коронавирусом людей, а также об умерших в результате заражения.

Россия и Саудовская Аравия в ближайшем будущем могут достигнуть соглашения по нефти, уверен президент США Дональд Трамп. При этом, по его словам, если Москва и Эр-Рияд не смогут достичь договоренности, у него есть собственный вариант действий.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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