В России предлагают продлить нерабочую неделю: события ночи 2 апреля

Алексей Вольцев

В России необходимо продлить нерабочую неделю и режим самоизоляции, но с учетом ситуации в конкретных регионах. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она отметила, что меры, введенные для борьбы с распространением коронавируса в России, стоит продлевать только в регионах, где этого требует эпидемиологическая ситуация. Ранее о необходимости продления нерабочих дней говорил и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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