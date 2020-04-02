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В России предложили начать национализацию

В России предложили начать национализациюМихаил ШмаковФото: Нина Зотина / РИА Новости

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила начать национализацию в стране из-за ситуации с коронавирусом. Соответствующее письмо, опубликованное на сайте организации, в адрес премьер-министра России Михаила Мишустина направил глава ФНПР Михаил Шмаков.

По его мнению, проблемы российских компаний на фоне эпидемии коронавируса могут привести к тому, что массовыми станут спекулятивные сделки с единственной целью захвата предприятий.

Как считает Шмаков, национализировать следует компании, которые важны для экономики России и обеспечения социальной стабильности. Определять их должна трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, которая работает при правительстве. Ее координатором в нынешнем составе кабинета является вице-премьер Татьяна Голикова.

Также, по мнению главы ФНПР, следует на год запретить новую приватизацию компаний, ставших государственной собственностью. Передавать их в частные руки, уверен Шмаков, необходимо только с учетом мнения отраслевого профсоюза, чтобы избежать злоупотреблений.

В качестве других мер по поддержке российской экономики объединение предлагает отмену 13-процентного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для граждан, чей труд оплачивается на уровне МРОТ (12 130 рублей) и ниже.

Одобряя в письме введение налога на доход с банковских вкладов, Шмаков ошибся в его размере. По его мнению, ставка налога будет равна 15 процентам, в действительности она равна ставке НДФЛ в 13 процентов.

Для главы ФНПР это уже не первое предложение о национализации. Два года назад Шмаков просил государство выкупить акции компании «Русал», принадлежащей бизнесмену Олегу Дерипаске, чтобы доходы предприятия шли «в копилку государства».

Ранее о возможности национализации ключевых для экономики предприятий говорили власти Германии и Франции. На данный момент ни одно такое решение пока не принято.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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