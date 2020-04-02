В России в отношении нарушителей режима составлены 1250 протоколов

Алексей Вольцев

В регионах России в отношении нарушителей режима самоизоляции составлено 1250 протоколов, сообщает оперативный штаб.

«В субъектах Российской Федерации, руководителями которых приняты решения о введении режима самоизоляции, сотрудники полиции проводят мероприятия, которые направлены на выявление граждан, нарушающих установленные запреты и ограничения. Акцент делается на розыск лиц, прибывших из-за рубежа и не соблюдающих предписания Роспотребнадзора. К ним принимаются установленные законодательством меры ответственности. По состоянию на 1 апреля составлено 1250 протоколов об административных правонарушениях в отношении граждан, которые допустили нарушения законодательства, связанного с соответствующими ограничениями», — говорится в сообщении.

В общественных местах полицейские проводят профилактические беседы с теми, кто не соблюдает режим. Особое внимание уделяется пожилым людям. Им рассказывают о недопустимости пренебрежительного отношения к запретам и предлагают уйти домой.

В России по состоянию на утро 2 апреля зарегистрировано 2777 случаев Covid-19. Скончались 24 человека.