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В СНБО показали испытания ракеты "Ольха-М" украинского производства

В СНБО показали испытания ракеты "Ольха-М" украинского производства
Конструкторское бюро "Луч" 30-31 марта успешно провело испытания ракеты "Ольха-М".

По его словам, ракета создается в Украине в условиях замкнутого цикла.
Все пуски ракет прошли в сложных погодных условиях, и тем не менее все они оказались успешными. Более того – удалось поразить цель на расстоянии 120 км.

"Никакой коронавирус не остановит выполнение украинской ракетной программы", – добавил Данилов.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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