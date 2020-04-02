В СНБО показали испытания ракеты "Ольха-М" украинского производства

Алексей Вольцев

Конструкторское бюро "Луч" 30-31 марта успешно провело испытания ракеты "Ольха-М".По его словам, ракета создается в Украине в условиях замкнутого цикла.Все пуски ракет прошли в сложных погодных условиях, и тем не менее все они оказались успешными. Более того – удалось поразить цель на расстоянии 120 км."Никакой коронавирус не остановит выполнение украинской ракетной программы", – добавил Данилов.