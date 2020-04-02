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В США за сутки от коронавируса умерло рекордное число больных

В США за сутки от коронавируса умерло рекордное число больныхФото: Mary Altaffer / AP Photo

За прошедшие сутки в США от коронавируса умерли 1243 человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на университет Джонса Хопкинса, собирающий актуальную статистику о пандемии.

Предыдущий антирекорд по наибольшему числу жертв COVID-19 за сутки был зафиксирован в Италии 27 марта. Тогда за сутки скончались 969 человек.

1 апреля российский военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан» доставил в США гуманитарную помощь 1 апреля. Груз состоит в основном из средств индивидуальной защиты. Договоренность об отправке помощи была достигнута в ходе состоявшегося в понедельник, 30 марта, телефонного разговора президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.

США находятся на первом месте по распространению коронавируса. Всего число жертв коронавируса в США превысило 5116, всего в стране заразились более 215 тысяч. Наибольшее число смертей зафиксировано в Нью-Йорке — 1374.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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