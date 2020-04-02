В Турции за сутки от Covid-19 умерли 63 человека

Алексей Вольцев

За минувшие сутки в Турции выявлено 2148 случаев инфицирования коронавирусом, 63 человека в результате заболевания скончались. Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.«За минувшие сутки сделано 14 396 тестов, 2148 из них - положительные. 63 человека умерли, общее количество летальных случаев достигло 277», - отметил министр.Таким образом, количество зафиксированных случаев Covid-19 в Турции достигло 15 679. В реанимации находятся 979 пациентов. Выздоровели 333 человека.