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В Турции за сутки от Covid-19 умерли 63 человека

В Турции за сутки от Covid-19 умерли 63 человека
За минувшие сутки в Турции выявлено 2148 случаев инфицирования коронавирусом, 63 человека в результате заболевания скончались. Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

«За минувшие сутки сделано 14 396 тестов, 2148 из них - положительные. 63 человека умерли, общее количество летальных случаев достигло 277», - отметил министр.
Таким образом, количество зафиксированных случаев Covid-19 в Турции достигло 15 679. В реанимации находятся 979 пациентов. Выздоровели 333 человека.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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