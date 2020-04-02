В УЕФА считают, что национальные чемпионаты должны быть доиграны до конца

Влада Некрасова

Европейский футбольный союз провёл собрание с представителями 55 национальных федераций из-за ситуации с эпидемией коронавируса. Об этом информирует испанская пресса.В частности, обсуждался вопрос досрочного завершения сезона в национальных чемпионатах. В УЕФА считают, что все чемпионаты необходимо доиграть до конца, даже если для этого придётся пойти на жертвы в виде сокращения следующей кампании.В то же время, УЕФА даёт право национальным федерациям самостоятельно принимать решение о дальнейшей судьбе внутренних турниров. Если та или иная страна захочет завершить сезон досрочно, местная федерация должна уведомить УЕФА касаемо того, какие клубы будут принимать участие в европейских турнирах.