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В УЕФА считают, что национальные чемпионаты должны быть доиграны до конца

В УЕФА считают, что национальные чемпионаты должны быть доиграны до конца
Европейский футбольный союз провёл собрание с представителями 55 национальных федераций из-за ситуации с эпидемией коронавируса. Об этом информирует испанская пресса.

В частности, обсуждался вопрос досрочного завершения сезона в национальных чемпионатах. В УЕФА считают, что все чемпионаты необходимо доиграть до конца, даже если для этого придётся пойти на жертвы в виде сокращения следующей кампании.
В то же время, УЕФА даёт право национальным федерациям самостоятельно принимать решение о дальнейшей судьбе внутренних турниров. Если та или иная страна захочет завершить сезон досрочно, местная федерация должна уведомить УЕФА касаемо того, какие клубы будут принимать участие в европейских турнирах.
# Спорт / В мире
По материалам: gogetnews.info

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