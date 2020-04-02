В Украине создадут совет по продовольственной безопасности
Сегодня, 18:07 Алексей Вольцев
В Украине создадут оперативный координационный совет под рабочим названием Урожай 2020, который будет работать над продовольственным обеспечением нужд украинцев. Об этом заявил советник президента по вопросам экономики Олег Устенко.
В совет войдут представитель офиса президента, представители Минэкономразвития, сам министр экономики, а также представители СНБО и Минфина.
Устенко сказал, что сейчас национальный приоритет номер один в Украине - это борьба с коронавирусом, но после эпидемии страна не должна оказаться в ситуации продовольственного кризиса.
"Поэтому приоритетом номер два в нынешних условиях я назвал бы защиту продовольственной безопасности нашей страны. От того, как будут обстоять дела в АПК и в обеспечивающих его отраслях - реально будет зависеть будет ли у нас хлеб на столе в этом и следующем году", - считает советник президента.
Также Устенко сообщил, что на данный момент у ОП уже есть запросы от профильных ассоциаций химиков и аграриев, готовых предоставить своих экспертов. В случае необходимости будут привлечены профильные специалисты из других министерств и из регионов.
"Очевидно, что к решению многих задач понадобится привлекать не только представителей аграрного сектора, или химиков, или представителей сельскохозяйственного машиностроения, но нужны будут специалисты и из министерства инфраструктуры, нужны будут специалисты из силовых ведомств, если будут затрагиваться такого рода моменты. Возможно, будут нужны специалисты из министерства финансов", - добавил Устенко.
Напомним, что ранее ВОЗ и ВТО предупредили о дефиците продуктов. Во всем мире из-за мер по борьбе с пандемией могут начаться трудности с поставками продовольствия, что приведет к резкому росту цен.
По материалам: gogetnews.info