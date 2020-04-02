В Украине создадут совет по продовольственной безопасности

Алексей Вольцев

В Украине создадут оперативный координационный совет под рабочим названием Урожай 2020, который будет работать над продовольственным обеспечением нужд украинцев. Об этом заявил советник президента по вопросам экономики Олег Устенко.В совет войдут представитель офиса президента, представители Минэкономразвития, сам министр экономики, а также представители СНБО и Минфина.Устенко сказал, что сейчас национальный приоритет номер один в Украине - это борьба с коронавирусом, но после эпидемии страна не должна оказаться в ситуации продовольственного кризиса."Поэтому приоритетом номер два в нынешних условиях я назвал бы защиту продовольственной безопасности нашей страны. От того, как будут обстоять дела в АПК и в обеспечивающих его отраслях - реально будет зависеть будет ли у нас хлеб на столе в этом и следующем году", - считает советник президента.Также Устенко сообщил, что на данный момент у ОП уже есть запросы от профильных ассоциаций химиков и аграриев, готовых предоставить своих экспертов. В случае необходимости будут привлечены профильные специалисты из других министерств и из регионов."Очевидно, что к решению многих задач понадобится привлекать не только представителей аграрного сектора, или химиков, или представителей сельскохозяйственного машиностроения, но нужны будут специалисты и из министерства инфраструктуры, нужны будут специалисты из силовых ведомств, если будут затрагиваться такого рода моменты. Возможно, будут нужны специалисты из министерства финансов", - добавил Устенко.Напомним, что ранее ВОЗ и ВТО предупредили о дефиците продуктов. Во всем мире из-за мер по борьбе с пандемией могут начаться трудности с поставками продовольствия, что приведет к резкому росту цен.