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В ВОЗ призвали не верить слухам об эффективности имбиря при лечении коронавируса

В ВОЗ призвали не верить слухам об эффективности имбиря при лечении коронавируса

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает не отказываться от имбиря, но в то же время не верить в его эффективность при лечении коронавирусной инфекции, заявил на брифинге директор программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. Об этом сообщает ТАСС.

Комментируя тот факт, что в России выросли цены на имбирь на фоне распространения коронавируса, он заявил, что «нужно быть осторожным с тем, что называется традиционными методами лечения, к которым прибегают люди, чтобы лучше себя почувствовать, например, при лечении простуды или гриппа».

Райан отметил, что по всему миру ведутся испытания лекарств. Он посоветовал людям, у которых есть любимые способы лечения, такие как фенхель, имбирь или лимон, «продолжать использовать их, поддерживать себя, но не утверждать без доказательств, что определённые средства могут лечить коронавирус».

Он подчеркнул, что в настоящее время нет доказанного эффективного способа лечения этой инфекции.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже свыше 820 тысяч случаев заражения. Число летальных исходов превышает 40 тысяч.

В России по состоянию на 1 апреля было выявлено 2777 случаев инфицирования в 75 регионах страны.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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