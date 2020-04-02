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В закрытой на карантин российской больнице подтвердили новые случаи коронавируса

В закрытой на карантин российской больнице подтвердили новые случаи коронавирусаФото: Павел Кононов / РИА Новости

Два новых случая заражения коронавирусом подтвердилось в закрытой на 14-дневный карантин больнице в Эжвинском районе Сыктывкара. Об этом сообщается на сайте правительства Коми.

Согласно данным Роспотребнадзора по республике, на 2 апреля подтверждено 56 случаев заболевания по всему региону. 55 случаев выявлено в больнице, еще один — завозной.

1 апреля стало известно, что врача из Эжвинского района Сыктывкара заподозрили в заражении коронавирусом 54 пациентов. Как писали местные СМИ, в конце февраля его дети ездили в Европу, однако официального подтверждения этому нет.

В Коми, как и во многих регионах России, действует режим самоизоляции, согласно которому гражданам всех возрастов можно выходить на улицу только по уважительным причинам, например для выгула собаки, получения экстренной помощи, выхода в магазин или поездки на работу.

За сутки в России зафиксирован еще 771 новый случай заражения коронавирусом, таким образом, их общее число составляет 3 548. Больше всего новых случаев заражения в Москве (595), в Московской области (43) и в Санкт-Петербурге (22). По данным на 2 апреля, в России умерли 30 пациентов.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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