Венесуэла готова сотрудничать с США в борьбе с наркотрафиком
"Правительство Боливарианской Республики Венесуэла приветствует тот факт, что впервые за многие десятилетия власти Соединенных Штатов готовы принять меры для защиты своих границ, которые исторически проницаемы, забыты и уязвимы перед тысячами тонн наркотиков, которые ежегодно поступают в эту страну", - говорится в коммюнике, опубликованном в Twitter главы МИД Хорхе Арреасы.
Правительство подчеркнуло, что наркобизнес, с которым собираются усиленно бороться США, развился на территории их союзника и партнера - Колумбии.
"Надежные органы по борьбе с наркопреступностью, на которые опирается Венесуэла, готовы оказать любое необходимое сотрудничество и координацию для сдерживания групп наркоторговцев и организованной преступности в регионе", - сказано в документе.