Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Венесуэла готова сотрудничать с США в борьбе с наркотрафиком

Венесуэла готова сотрудничать с США в борьбе с наркотрафиком

Венесуэла готова сотрудничать с США в борьбе с наркотрафиком
Правительство Венесуэлы приветствовало заявления США о новых мерах по защите границ от наркотрафика и заявило о готовности оказать любое сотрудничество для сдерживания преступных групп.


"Правительство Боливарианской Республики Венесуэла приветствует тот факт, что впервые за многие десятилетия власти Соединенных Штатов готовы принять меры для защиты своих границ, которые исторически проницаемы, забыты и уязвимы перед тысячами тонн наркотиков, которые ежегодно поступают в эту страну", - говорится в коммюнике, опубликованном в Twitter главы МИД Хорхе Арреасы.

Правительство подчеркнуло, что наркобизнес, с которым собираются усиленно бороться США, развился на территории их союзника и партнера - Колумбии.


"Надежные органы по борьбе с наркопреступностью, на которые опирается Венесуэла, готовы оказать любое необходимое сотрудничество и координацию для сдерживания групп наркоторговцев и организованной преступности в регионе", - сказано в документе.

# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

Предсказан срок окончания вспышки коронавируса в России
Предсказан срок окончания вспышки коронавируса в России
Ремонт пола в своей квартире
Ремонт пола в своей квартире
В России предлагают продлить нерабочую неделю: события ночи 2 апреля
В России предлагают продлить нерабочую неделю: события ночи 2 апреля
Познер объяснил зависимость российского телевидения от государства
Познер объяснил зависимость российского телевидения от государства
Лолита рассказала Гордону, почему Донбасс не хочет вернуться в состав Украины
Лолита рассказала Гордону, почему Донбасс не хочет вернуться в состав
В «Квартале-95» пообещали принять Зеленского обратно на работу
В «Квартале-95» пообещали принять Зеленского обратно на работу
Российская таможня обложила налогом помощь в борьбе с коронавирусом
Российская таможня обложила налогом помощь в борьбе с коронавирусом
Венесуэла готова сотрудничать с США в борьбе с наркотрафиком
Венесуэла готова сотрудничать с США в борьбе с наркотрафиком
В США за сутки от коронавируса умерло рекордное число больных
В США за сутки от коронавируса умерло рекордное число больных
В СНБО показали испытания ракеты "Ольха-М" украинского производства
В СНБО показали испытания ракеты "Ольха-М" украинского производства
Абэ может отложить визит в Москву на 75-летие Победы
Абэ может отложить визит в Москву на 75-летие Победы
Казахстан ждет снижения ВВП на 0,9% в 2020 году
Казахстан ждет снижения ВВП на 0,9% в 2020 году

Топ на сегодня

В НАТО отреагировали на помощь России в борьбе с коронавирусом
В НАТО отреагировали на помощь России в борьбе с коронавирусом
На переговорах правительства Афганистана с талибами наметился прогресс
На переговорах правительства Афганистана с талибами наметился прогресс
«Удар по Мозговому равносилен удару по всему ополчению» — громкий суд в ЛНР
«Удар по Мозговому равносилен удару по всему ополчению» — громкий суд
Лев Лещенко поблагодарил участников флешмоба "Надежда" за поддержку
Лев Лещенко поблагодарил участников флешмоба "Надежда" за поддержку
Российские богачи потеряли все нажитое за прошлый год
Российские богачи потеряли все нажитое за прошлый год

Еще по теме

Венесуэла продлила закрытие границ с Бразилией и Колумбией на три дня
СМИ: Венесуэла продлила закрытие границ с Бразилией и Колумбией на три дня
МИД Венесуэла призвал оппозицию к переговорам с правительством
Президент Беларуси Лукашенко встретится с главой Венесуэлы Мадуро 5 октября