Венесуэла готова сотрудничать с США в борьбе с наркотрафиком

Влада Некрасова

Правительство Венесуэлы приветствовало заявления США о новых мерах по защите границ от наркотрафика и заявило о готовности оказать любое сотрудничество для сдерживания преступных групп.





"Правительство Боливарианской Республики Венесуэла приветствует тот факт, что впервые за многие десятилетия власти Соединенных Штатов готовы принять меры для защиты своих границ, которые исторически проницаемы, забыты и уязвимы перед тысячами тонн наркотиков, которые ежегодно поступают в эту страну", - говорится в коммюнике, опубликованном в Twitter главы МИД Хорхе Арреасы.

Правительство подчеркнуло, что наркобизнес, с которым собираются усиленно бороться США, развился на территории их союзника и партнера - Колумбии.

"Надежные органы по борьбе с наркопреступностью, на которые опирается Венесуэла, готовы оказать любое необходимое сотрудничество и координацию для сдерживания групп наркоторговцев и организованной преступности в регионе", - сказано в документе.