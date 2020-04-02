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Вирусолог назвал условие спада заболеваемости COVID-19 в России

Вирусолог назвал условие спада заболеваемости COVID-19 в России
Коронавирус может пойти на спад только после того, как в РФ перестанут возвращаться туристы, а граница на въезд будет полностью закрыта, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.

"Нужно перестать сюда завозить людей из-за границы. А мы же все продолжаем... Это же процесс, который подогревает увеличение количества заболевших. Приезжают люди, которые были выгнаны из гостиниц, которых не пускали в аэропорты, они болтались неизвестно где, неизвестно с кем они контактировали там. И потом они приехали сюда. Но их же предупреждали, что не надо было уезжать. Они же уезжали в разгар пандемии. Это и продолжает привозить нам сюда инфекцию. Уже от них начинаются заболевания. Ну откуда в Пензе взяться коронавирусу?" - рассказал Зуев.

# Россия
По материалам: ria.ru

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