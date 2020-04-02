Владимир Уйба стал врио главы Коми

Влада Некрасова

Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Коми Сергея Гапликова, сообщает пресс-служба Кремля.

"В связи с заявлением Главы Республики Коми Гапликова С.А. о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 и подпунктом "а" пункта 9 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" постановляю: Принять отставку главы Республики Коми Сергея Гапликова по собственному желанию", - говорится в сообщении.

Сообщается, что Путин назначил замминистра здравоохранения Владимира Уйбу временно исполняющим обязанности главы Республики Коми.