Власти США запросили у военных 100 тысяч мешков для трупов

Вадим Карасев

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Власти США запросили у Пентагона 100 тысяч мешков для трупов на случай, если число смертей от пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом, будет расти. Об этом сообщает Bloomberg.

Запрос поступил от Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA), отмечает издание. Военные уже рассматривают возможность закупить еще больше мешков, опасаясь сильного распространения вируса и увеличения числа погибших. Пока Пентагон может выделить их из своих запасов.

1 апреля Россия доставила в США гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом. Об этом договорились в ходе телефонного разговора президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.

США находятся на первом месте по распространению коронавируса. По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, число заразившихся в стране превысило 215 тысяч. Зарегистрировано более 5 тысяч летальных исходов, 8,4 тысячи пациентов вылечились.