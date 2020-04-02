Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Власти США запросили у военных 100 тысяч мешков для трупов

Власти США запросили у военных 100 тысяч мешков для трупов

Власти США запросили у военных 100 тысяч мешков для труповФото: Brendan McDermid / Reuters

Власти США запросили у Пентагона 100 тысяч мешков для трупов на случай, если число смертей от пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом, будет расти. Об этом сообщает Bloomberg.

Запрос поступил от Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA), отмечает издание. Военные уже рассматривают возможность закупить еще больше мешков, опасаясь сильного распространения вируса и увеличения числа погибших. Пока Пентагон может выделить их из своих запасов.

1 апреля Россия доставила в США гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом. Об этом договорились в ходе телефонного разговора президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.

США находятся на первом месте по распространению коронавируса. По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, число заразившихся в стране превысило 215 тысяч. Зарегистрировано более 5 тысяч летальных исходов, 8,4 тысячи пациентов вылечились.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Малышева сдала тест на коронавирус после поездки в больницу в Коммунарке
Малышева сдала тест на коронавирус после поездки в больницу в
Дочь Анастасии Заворотнюк: «Хочется защитить сестренку от всего, уберечь»
Дочь Анастасии Заворотнюк: «Хочется защитить сестренку от всего,
В Азербайджане не исключили введения ЧП из-за коронавируса
В Азербайджане не исключили введения ЧП из-за коронавируса
Главы регионов поддержали россиян на фоне коронавируса
Главы регионов поддержали россиян на фоне коронавируса
Большое количество серебряных римских монет найдено в Польше
Большое количество серебряных римских монет найдено в Польше
Власти США запросили у военных 100 тысяч мешков для трупов
Власти США запросили у военных 100 тысяч мешков для трупов
Минкультуры готово перенести сроки производства российских фильмов
Минкультуры готово перенести сроки производства российских фильмов
Экспорт нефти из России в Белоруссию в I квартале упал на 77%
Экспорт нефти из России в Белоруссию в I квартале упал на 77%
#гадаемдома: три простых гадания на будущее, на деньги и на любовь
#гадаемдома: три простых гадания на будущее, на деньги и на любовь
Курс доллара и евро начал снижаться на фоне повышения цен на нефть
Курс доллара и евро начал снижаться на фоне повышения цен на нефть
США оказалось невыгодно продавать газ в Европу
США оказалось невыгодно продавать газ в Европу
Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии
Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии

Топ на сегодня

В НАТО отреагировали на помощь России в борьбе с коронавирусом
В НАТО отреагировали на помощь России в борьбе с коронавирусом
«Удар по Мозговому равносилен удару по всему ополчению» — громкий суд в ЛНР
«Удар по Мозговому равносилен удару по всему ополчению» — громкий суд
На переговорах правительства Афганистана с талибами наметился прогресс
На переговорах правительства Афганистана с талибами наметился прогресс
В Китае ответили на вопросы о бессимптомных носителях коронавируса
В Китае ответили на вопросы о бессимптомных носителях коронавируса
Иран отреагировал на слова Трампа о подготовке новых ударов по объектам США
Иран отреагировал на слова Трампа о подготовке новых ударов по

Еще по теме

Число заразившихся коронавирусом в Испании превысило 100 тысяч
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 700 тысяч человек
Число смертей от коронавируса в Италии превысило 13 тысяч
Число зараженных коронавирусом перевалило за 300 тысяч