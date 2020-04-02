Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Волочкова обвинила экс-директора балета Мариинского театра в домогательствах

Волочкова обвинила экс-директора балета Мариинского театра в домогательствах

Волочкова обвинила экс-директора балета Мариинского театра в домогательствахФото: Валерий Левитин / РИА Новости

Российская балерина Анастасия Волочкова обвинила экс-директора балета Мариинского театра Махара Вазиева в домогательствах. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

В своих мемуарах «Плата за успех» артистка вспомнила, как начавший работать с ней в одном театре Вазиев при всех заявил, что она будет принадлежать ему. «Для меня и сейчас такая постановка вопроса звучит дико и неприемлемо. А уж в 19 лет… Тем более что в то время у меня уже был роман с Фарухом Рузиматовым, он был солистом Мариинского театра и моей первой серьезной любовью», — поделилась Волочкова. Она подчеркнула, что считает неприемлемым строить карьеру при помощи интимных связей.

По ее словам, Вазиев также предлагал давать ей больше ролей в обмен на то, что она будет делить с ним свои гонорары. Балерина была готова к тому, что после отказа лишится работы, однако ей назначили новую партию. Позднее, когда она собралась переходить в Большой театр, Вазиев вызвал ее к себе в кабинет и «практически силой пытался заставить написать заявление по собственному желанию».

Ранее Волочкова рассказала о взятках в Большом театре. По ее словам, для попадания в кордебалет можно заплатить «кругленькую сумму с четырьмя нулями в долларах». Она заявила, что при большем количестве денежных средств выпускница балетного училища может претендовать на статус солистки.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Разведка США заподозрила Китай в занижении данных по коронавирусу
Разведка США заподозрила Китай в занижении данных по коронавирусу
Волочкова обвинила экс-директора балета Мариинского театра в домогательствах
Волочкова обвинила экс-директора балета Мариинского театра в
Трамп надеется, что Россия и Эр-Рияд договорятся о цене на нефть
Трамп надеется, что Россия и Эр-Рияд договорятся о цене на нефть
Суперлуние 8 апреля 2020 года: какие желания исполнит Луна и что для этого делать
Суперлуние 8 апреля 2020 года: какие желания исполнит Луна и что для
Путин подписал закон об ужесточении наказаний за фейки
Путин подписал закон об ужесточении наказаний за фейки
Заразившийся коронавирусом глава Минздрава Израиля ушел на карантин — СМИ
Заразившийся коронавирусом глава Минздрава Израиля ушел на карантин —
Эксперт предрек массовую гибель птиц-падальщиков в турзонах в Индии
Эксперт предрек массовую гибель птиц-падальщиков в турзонах в Индии
В США начали банкротиться нефтяные компании
В США начали банкротиться нефтяные компании
Гимнастка Яна Кудрявцева станет мамой во второй раз
Гимнастка Яна Кудрявцева станет мамой во второй раз
Анджелина Джоли рассказала о возвращении сына Мэддокса домой из Южной Кореи в разгар эпидемии коронавируса
Анджелина Джоли рассказала о возвращении сына Мэддокса домой из Южной
Исследование: бизнес на треть увеличил закупки охранного оборудования
Исследование: бизнес на треть увеличил закупки охранного оборудования
Эксперт рассказал, когда может восстановиться мировая экономика
Эксперт рассказал, когда может восстановиться мировая экономика

Топ на сегодня

В НАТО отреагировали на помощь России в борьбе с коронавирусом
В НАТО отреагировали на помощь России в борьбе с коронавирусом
На переговорах правительства Афганистана с талибами наметился прогресс
На переговорах правительства Афганистана с талибами наметился прогресс
«Удар по Мозговому равносилен удару по всему ополчению» — громкий суд в ЛНР
«Удар по Мозговому равносилен удару по всему ополчению» — громкий суд
Российские богачи потеряли все нажитое за прошлый год
Российские богачи потеряли все нажитое за прошлый год
Лев Лещенко поблагодарил участников флешмоба "Надежда" за поддержку
Лев Лещенко поблагодарил участников флешмоба "Надежда" за поддержку

Еще по теме

Анастасия Волочкова опять разделась перед камерой (фото)
Пенсионерка Волочкова потребовала денег от Большого театра
Волочкова возмутила пользователей соцсетей откровенным шпагатом в бикини
Волочкова рассказала о трудностях в получении пенсии