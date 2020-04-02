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ВОЗ рекомендует медитировать во время карантина в самоизоляции

ВОЗ рекомендует медитировать во время карантина в самоизоляции

Карантин и самоизоляция — это достаточно неблагоприятное время, однако эксперты ВОЗ рекомендуют не унывать. У них есть пара важных советов, включая рекомендацию применять медитативные практики.

Во время карантина мы находимся дома, следовательно, необходимо создать дома благоприятную атмосферу, чтобы не навлекать беду. Пять секретов фэн-шуй помогут привлечь благополучие. Сотрудники ВОЗ согласны с тем, что домашняя атмосфера играет роль в здоровье и настроении людей. 


Чем полезны медитации

Многие думают, что медитируют только восточные мудрецы и шаманы, но это не так. Медитацию можно освоить без особого труда. На это необходимо лишь немного времени, потому что медитация требует постоянной практики.

Она представляет собой погружение внутрь себя, в свое сознание, отключение от внешнего мира посредством переключения мыслей. Это очень полезно, потому что помогает понять самих себя, оценить свое психологическое и энергетическое состояние.

Медитации можно использовать для множества целей — для поиска творческого стимула, мотивации, для укрепления уверенности в себе, для поиска ответов на духовные вопросы, для укрепления чакр и энергетики. В самоизоляции медитации помогут очистить сознание от негативных мыслей. Для этого можно использовать медитацию на снятие негативных программ.


Как медитировать во время карантина

Первый и самый важный совет касается образа жизни в целом. Эксперты ВОЗ советуют заниматься своими делами, творчеством, физическими упражнениями. Если вы не работаете удаленно, нужно составить список важных дел и следовать ему. Пусть это время будет для вас, как работа.

Медитации — универсальный способ побороть хандру и настроиться на позитивный лад. Медитировать лучше утром и вечером. Утренняя медитация будет гораздо важнее, потому что начало дня имеет первостепенное значение.

Для успешной медитации важно закрыться в комнате в уединении, настроившись на нужный лад. Если у вас много людей в доме, то можно воспользоваться помощью на наушников, из которых доносятся звуки природы — дождя, водопада, океана, леса, ветра, животных и так далее.

Вы принимаете удобное положение сидя или полулежа, после чего закрываете глаза и начинаете медленно вдыхать и так же медленно выдыхать, набирая полные легкие и опустошая их. Через пару минут такого дыхания пульс нормализуется, тело примет необходимую кондицию.

Теперь вам необходимо поддерживать данный ритм дыхания и включать свое воображение. Можно представить себя идущими по горной реке, либо парящими в воздухе над самой высокой горой, либо одними в лесу, на берегу океана, в ледяной пещере. Повторяйте про себя: «Вокруг меня нет ничего, что могло бы меня потревожить. Я руковожу своей жизнью. Я отношусь ко всему проще. Я могу расслабиться и забыть обо всем. Мне хорошо, поэтому хорошо моим близким». При этом можно представлять, как вас окружает невидимый кокон, сквозь который не смогут проникнуть отрицательные энергетические потоки. В таком состоянии нужно пробыть минимум 10 минут, можно 15.


ВОЗ утверждает, что медитации помогают меньше нервничать, принимать важные решение с минимальным риском. Они очищают сознание от негативных мыслей, поэтому человеку проще становится смотреть на мир.

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По материалам: dailyhoro.ru

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