Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » ВОЗ советует на самоизоляции воздерживаться от курения и алкоголя

ВОЗ советует на самоизоляции воздерживаться от курения и алкоголя

ВОЗ советует на самоизоляции воздерживаться от курения и алкоголя
Во Всемирной организации здравоохранения рекомендуют людям, находящимся на самоизоляции из-за распространения коронавируса COVID-19, вести здоровый образ жизни и воздержаться от курения и употребления алкоголя.

Об этом заявил в четверг директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

"Нужно стараться вести здоровый образ жизни, правильно питаться, поддерживать физическую активность. Желательно отказаться от курения и спиртного", - сказал он во время онлайн-брифинга.
Клюге напомнил, что наибольшую опасность короанвирус представляет для пожилых людей и людей, страдающих от серьезных хронических заболеваний.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

#СидимДома: вспоминаем, как Ульяна Сергеенко, Ирина Шейк, Рианна и другие сделали пижамы модными
#СидимДома: вспоминаем, как Ульяна Сергеенко, Ирина Шейк, Рианна и
Винокур рассказал о самочувствии Лещенко
Винокур рассказал о самочувствии Лещенко
Аквамена задумали заменить геем
Аквамена задумали заменить геем
Названы причины «коронавирусного чуда» Греции
Названы причины «коронавирусного чуда» Греции
Путин принял отставку губернатора Архангельской области
Путин принял отставку губернатора Архангельской области
Путин назначил врио главы Архангельской области Александра Цыбульского
Путин назначил врио главы Архангельской области Александра Цыбульского
В Подмосковье обнаружено гнездовье черного аиста
В Подмосковье обнаружено гнездовье черного аиста
Христиан-евангелистов обвинили в распространении коронавируса
Христиан-евангелистов обвинили в распространении коронавируса
Самые скандальные участники «Давай поженимся!» рассказали о жизни после передачи
Самые скандальные участники «Давай поженимся!» рассказали о жизни
"Извини, в первый раз": подарок от итальянцев тронул российских врачей
"Извини, в первый раз": подарок от итальянцев тронул российских врачей
Звезда K-Pop извинился за неудачную шутку на 1 апреля
Звезда K-Pop извинился за неудачную шутку на 1 апреля
Лунный день сегодня 2 апреля 2020 года
Лунный день сегодня 2 апреля 2020 года

Топ на сегодня

В Китае ответили на вопросы о бессимптомных носителях коронавируса
В Китае ответили на вопросы о бессимптомных носителях коронавируса
Иран отреагировал на слова Трампа о подготовке новых ударов по объектам США
Иран отреагировал на слова Трампа о подготовке новых ударов по
В Турции за сутки от Covid-19 умерли 63 человека
В Турции за сутки от Covid-19 умерли 63 человека
На Донбассе - 15 нарушений "тишины", ранены трое бойцов ВСУ
На Донбассе - 15 нарушений "тишины", ранены трое бойцов ВСУ
Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии
Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии

Еще по теме

ВОЗ посоветовала не пить алкоголь
Калашников: нужна госполитика для определения приоритетов в жизни общества
Здоровый образ жизни снижает риск развития сердечных заболеваний
ВОЗ предложила ограничить рекламу алкоголя